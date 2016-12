L'Inter, Mancini, Mihajlovic e Thohir 

17:00 - L'Inter, oggi, ha un sacco di problemi da risolvere: Roberto Mancini è qui (all'Inter) per questo. E li risolverà. L'Inter a gennaio farà un mercato che sarà davvero mercato: Cerci, Lavezzi, Kolarov, Podolski, Gignac o chi vogliamo, e presumiamo. La prossima settimana, il tecnico parlerà coi massimi dirigenti. Qualcuno verrà. L'Inter la prossima stagione sarà ancora allenata da Mancini: salvo contrordini, al momento non ipotizzabili. E proprio su questo, c'è un qualcosa da suggerire: al momento, siamo nel campo del fantamercato. Ma non si sa mai.

Mancini, si sa, ha firmato un contratto triennale, scadenza giugno 2017. Con una clausola rescissoria, perché non si sa mai. E si quel non si sa mai, in questi giorni, si sono fatte varie ipotesi. Una ha incuriosito: se a fine stagione il Mancio la farà valere (la clausola), le porte si aprirebbero per Sinisa Mihajlovic, suo allievo nonché grande amico e molto stimato da Thohir.

Ma possibile che Mancini, firmando il suo ritorno in nerazzurro, abbia già dipinto il momento di un suo brusco abbandono? Diciamo di no, e diciamo di più. Perché dietro questa "staffetta" Mancio-Miha ci potrebbe essere un cambiamento di ruolo, la traccia molto british di un Mancini alla Sir Alex Ferguson, manager con ampi poteri, con Sinisa alla guida della Prima squadra. Non un passaggio di consegne, ma una struttura-Inter diversa e che può anche rappresentare l'idea di calcio che ha Erick Thohir: indonesiano di passaporto, ma molto inglese nella sua idea di sport.

Siamo oltre il mercato, lo ribadiamo. Oggi l'Inter ha ben altri, e urgenti, problemi da risolvere