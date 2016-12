L'Inter esonera Mazzarri e Twitter esulta

15:30 - Thohir esonera Mazzarri. E i tifosi nerazzurri (e non solo) esultano sui social network. Dopo la clamorosa notizia del ritorno di Mancini, Twitter e Facebook sono stati infatti invasi da messaggi e fotomontaggi. Per gli amanti del genere c'è solo l'imbarazzo della scelta. C'è chi saluta l'ex tecnico a suo modo come "Triplete Interista": "Ciao Walter, ci mancherai (NO)". "Tutti convocati" ironizza invece sul titolo del libro di Mazzarri: "Il Meglio deve ancora venire... ma non all'Inter". M'Vivi scrive: "È giunta l'ora del mio primo esonero. C'è sempre una prima volta. Comunque fa sempre curriculum". Altri si divertono a giocare con le immagini, tirando in ballo perfinoil premier Matteo Renzi o Chuck Norris. Sul Web, insomma, l'esonero di Mazzarri trova solo consensi.

Twitter, la top ten delle scuse di Mazzarri

1) "Siamo in emergenza, i ragazzi sono calati. E poi ha anche cominciato a piovere...". Dichiarazione di Mazzarri dopo il 2-2 in campionato con il Verona.



2) "Il campo era scivoloso e eravamo stanchi, abbiamo finito con un ragazzo della Primavera". Mazzarri dopo il pari con il St.Etienne in E. League.



3) "Abbiamo sbagliato tanti contropiede per la fretta di andare in porta. Non siamo sereni e quindi poco lucidi". Il tecnico nerazzurro dopo la vittoria per 1-0 contro il Cesena.



4) "Ci sono giocatori che in questo periodo dell'anno non reggono tre partite consecutive". Mazzarri dopo l'1-4 subito in casa contro il Cagliari.



5) "Purtroppo non abbiamo segnato quando dovevamo farlo". Mazzarri dopo l'1-1 contro il Palermo.



6) "Il Torino aveva il pubblico dalla sua. Avevo scelte obbligate". Il tecnico dopo l'1-1 alla prima di campionato in casa del Torino.



7) "Parlo a livello statistico: è possibile che quando gli episodi sono contro di noi si vedono e quando sono a nostro favore invece non si vedono mai?". Lo scorso marzo subito dopo il match contro l'Udinese.



8) "Contro l'Atalanta abbiamo sbagliato l'impossibile in zona gol, abbiamo preso 3 pali, forse 4... E abbiamo preso gol da una punizione che non c'era all'ultimo minuto" . Dopo il ko della scorsa stagione contro l'Atalanta.



9) "Il mio preparatore atletico non sbaglia mai. Purtroppo questa estate non aveva i giocatori a disposizione perchè sono tornati troppo alla spicciolata". Mazzarri subito dopo il ritiro estivo.



10) "Prestazione da dimenticare. Purtroppo mezza squadra era influenzata, 4-5 avevano la febbre e uno ha giocato con la diarrea". Stagione 98/99: Mazzarri vice Ulivieri al Napoli dopo il ko 2-4 col Ravenna.