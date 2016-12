L'Inter è tornata a Milano. Mancini: "Fra un mese saremo a posto"

La tournée cinese è finita per davvero. Nel senso che l'Inter è sbarcata a Malpensa questa mattina, poco dopo le 8, in concomitanza col l'approdo di Mr Bee: un derby al futuro. E per Mancini, subito, qualche domanda. Lui, col sorriso: "Ma non dormite mai?". Ovvero la voglia (sua) di parla poco o quasi niente.

Lo score della settimana cinese, però, continua ad alimentare inquietudini (3 partite, 3 sconfitte, 0 gol fatti e 5 subiti). "Manca ancora un mese all'inizio del campionato. Saremo pronti". Contento per Jovetic? Sorriso, come dire: ovviamente. L'Inter quanto cresce? "Crescerà, crescerà". E poi: "Spero che faccia un po' più fresco in Italia, rispetto alla Cina". Fino a una settimana fa, no.

Dall'aereo non è sceso Nagatomo. Un giallo? No. Non è una assenza legata al mercato: Naga ha goduto delle 48 ore di permesso, andandosene in Giappone. Banalmente.