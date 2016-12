L'Inter e il caso-Guarin. I tifosi, 11 mesi dopo

13:29 - Guarin è un caso. Sorpresi? Fredy Guarin, interista dal gennaio 2012, è un "caso" permanente oltre il quale, oggi, va riletta la sua avventura. Undici mesi fa, ci fu la rivolta dei tifosi-Inter per impedire che se ne andasse, alla Juventus perdipiù. Undici mesi dopo, la rivolta dei tifosi-Inter si manifesta in senso contrario, meglio che se ne vada (dove vuole) o perlomeno: ci si interroga sul rendimento così strano, per dire strambo, del centrocampista colombiano cui Mancini -4 presenze nelle 4 gare dirette dal neoallenatore in campionato, per gli interi 90 minuti- ha offerto tutta la sua fiducia.

Che cosa succede? Succede che l'Inter si è un po' ripresa dalla crisi, ha vinto col Chievo, ha offerto di sè una immagine (di gioco) più solida, ma dentro questa "macchina" le prestazioni di Guarin sembrano un mondo a parte. In negativo.

Può essere un problema tecnico-tattico? Forse. Guarin si è cimentato in più ruoli, non ultimo (con Mazzarri) quello di secondo attaccante, perdendo la misura delle sue qualità. E non basta il mese-fiducia di Mancini per risollevarsi.

Può essere un tormento ambientale? A parole, Guarin ha detto di essere felice a casa-Inter, ma sa bene che a gennaio il club lo aveva ceduto (alla Juve) e che la scorsa estate la mancata cessione è stata una scelta obbligata, il progetto di privarsi del colombiano faceva parte delle strategie di partenza.

Può esserci una causa fisica? Guarin è stato fermo per infortunio nell'ultimo mese e mezzo della gestione-Mazzarri, ha saltato sei gare, nel mezzo ci ha messo pochi minuti e un gol in Inter-Napoli, quest'anno ha collezionato 13 presenze (Europa League compresa) con 2 gol (Sassuolo e Napoli). E dal giorno del mancato affare Vucinic-Guarin fra Inter e Juve, la scorsa stagione, aveva giocato 13 partite (su 16) con un gol (al Parma in Parma-Inter 0-2).



Questo è quanto. Tanto per capire come è difficile il rapporto Guarin-Inter, come Mancini lo abbia preso a cuore (fino a quando?) e come i tifosi oggi reagirebbero (reagiscono) dinanzi alla possibiltà della sua cessione. Non alla Juve, beninteso.