L'Inter annuncia: "Rinnovo quinquennale con Pirelli"

19:04 - L'Inter ha annunciato che il rinnovo di contratto come main sponsor di Pirelli "è in fase di realizzazione, durerà 5 anni e comprenderà una componente fissa e una variabile in base ai risultati". Thohir ha dato il via libera all'azienda produttrice di pneumatici, da 20 anni sulle maglie nerazzurre. Non rese note le cifre ma si parla di 10 milioni all'anno che potrebbero raddoppiare in caso di scudetto o Champions.

IL COMUNICATO DELL'INTER

Dopo aver tentato altre strade, come quella del mercato cinese che, tuttavia, ricopre un ruolo importante nell'accordo con Pirelli, come recita il comunicato, ed essere incappata anche in una tentata truffa per una fittizia sponsorizzazione di Etihad, continua così il connubio tra l'Inter e la società di cui è ad Tronchetti Provera, grande amico di Massimo Moratti e che proprio l'ex presidente nerazzurro convinse a sostituire nel 1995 lo sponsor Fiorucci.

"F.C. Internazionale e Pirelli confermano di essere in fase di finalizzazione dell'accordo per il proseguimento della partnership. L'intesa per lo sponsor di maglia sarà a lungo termine, della durata di 5 anni, e comprenderà una componente fissa e una variabile in base ai risultati sportivi raggiunti.

Il brand Pirelli campeggia sulle maglie nerazzurre da 20 stagioni, vero e proprio record che potrà raggiungere i 25 anni, sancendo una delle più lunghe relazioni di sponsorizzazione della storia dei più importanti club europei. Questa partnership di lungo termine si basa sulla fiducia e la vicinanza che F.C. Internazionale e Pirelli hanno costruito nel corso di tanti anni di successi e che ha permesso il rafforzamento dei due brand in Italia e all'estero, in particolare su un mercato importante come quello cinese"