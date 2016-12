Per i nerazzurri il primo a prendere la parola è stato il presidente Erick Thohir, che dopo i ringraziamenti alla platea ha dichiarato: "È un onore essere qui, l’Inter ha un posto speciale nella globalizzazione: nessuno nel 1908 avrebbe immaginato l'importanza che avrebbe assunto lo sport nella società, specie per un club i cui fondatori si fossero definiti ‘fratelli del mondo. All’epoca era impossibile immaginare il mondo di oggi, con tutte queste connettività. Ma ora c’è anche un problema da affrontare: globalizzazione e localizzazione sono termini che hanno dei significati. L’Inter accetta questa sfida perché come club possiamo trasmettere al mondo quello in cui crediamo. Sono indonesiano, il mio partner è cinese, e i tifosi ci hanno accolto in maniera calorosa. E questo non è facile, ma questo è il messaggio che l’Inter ha voluto sempre mandare dal 1908: possiamo comunicare apertamente e diventare come una famiglia, e questo messaggio è importante per un club calcistico. Avere giocatori italiani come Danilo D'Ambrosio e Andrea Ranocchia è una grande sfida in questo mondo. Inter Campus è altresì uno dei progetti che esprimono questo messaggio: abbiamo campus in tanti Paesi del mondo, anche in Israele, cosa importante per me che sono musulmano. Questa è la nostra sfida, come presidente voglio sfidare l’Inter a portare avanti questa missione nel mondo. Forza Inter".