L'Inter al bivio. Mancini: "Europa, a tutti i costi"

15:03 - Vigilia di Sampdoria-Inter e Mancini parla chiaro: "Dimentichiamo l'amarezza europea. Come ci ha detto il presidente Thohir, l'Inter deve puntare a un posto in Europa League. E' dura, ma daremo tutto". Recuperato Shaqiri, il tecnico parla anche del futuro: "La prossima stagione, ne sono certo, l'Inter lotterà per lo scudetto". E su Mihajlovic al Milan: "Se accadrà, sarei felice. Lui è un grande allenatore"

Cagliari-Inter 1-2, 22 febbraio. Terza vittoria consecutiva, terzo posto nel mirino, gli ottavi di Europa League a un passo (col Celtic): che bei momenti. Un mese dopo, l'Inter e Mancini sono un'altra cosa, hanno un'altra faccia. Fuori dall'Europa, 2 punti in 3 partite, l'idea che sia tutto sbagliato. Dunque da rifare. Magari anche in panchina. Ed è l'ora di Sampdoria-Inter, ad alto rischio (interista): la parola a Roberto Mancini, dopo quelle del presidente Thohir che ha detto: "Da qui alla fine del campionato, voglio undici finali: l'Europa è imprescindibile".

Mancini, quanto bisogna cambiare questa squadra?

Beh, adesso a parte lo sconforto dopo il Wolfsburg, dobbiamo pensare al presente e non al prossimo anno. Ora dobbiamo giocare al massimo fino in fondo questa stagione. Poi ho detto e ribadisco: la prossima stagione saremo al vertice fino alla fine, faremo la preparazione insieme, costruiremo qualcosa di importante. Ma questo viene dopo.

Miha, suo amico e fratello. Se sarà al Milan il prossimo anno?

Se ci andrà, sarò felice. Lui merita grandi squadre, è un grande allenatore: sarà un bel derby. Lui è più giovane di me.

L'Europa League da raggiungere, quanto conta?

Conta tanto. E' un obiettivo, direi primario. Dobbiamo fare di tutto per conquistarla.

Shaqiri contro la Sampdoria ci sarà?

Shaqiri è recuperato, sì, è recuperato

Cosa c'è da rimproverare o da dire ai giocatori?

Hanno fatto il massimo, hanno dato il massimo. Purtroppo non sono arrivate le vittorie che volevamo, ma non ci si deve abbattere. Anche nel passato, con grandi giocatori, ci sono stati momenti difficili, per costruire qualcosa di importante ci vuole tempo, pazienza.

Genova, la città dove hai lasciato il cuore.

Quindici anni non si possono dimenticare, sono stati 15 ani straordinari, con Mantovani, Borea, gente speciale con la quale sono cresciuto. Ma questo è il cuore, altro è il campo: sarà una gara molto emozionante.

La squadra: davvero giovedì ha dato tutto?

Non deve passare il concetto che la squadra non dia tutto, questo no, questo mai. Forse col Wolfsburg dopo l'1-1 si doveva andare oltre la partita di calcio, dare quel qualcosa che è diverso dal gioco giocato. Ma non è questione di impegno. è anche un problema di esperienza. L'impegno i miei giocatori c'è, c'è sempre stato e ci sarà.

Mihajlovic ha detto, poco fa: vorrei lavorare con Mancini. Mancini dirigente.

Beh, non spiacerebbe neanche a me. Non farò smepre l'allenatore, se ci fosse un altro ruolo, lo farei.

L'Inter la prossima stagione avrà risorse per essere competitiva?

Me lo auguro, lo spero. Da qualche stagione l'Inter è fuori dai vertici del calcio, e non è questa la storia dell'Inter. Deve lottare per il vertice, e lotterà.

Vista da fuori: lei, Mancini, sembra che non si arrabbi più di tanto.

E' un'impressione sbagliata, magari non si vede, ma mi arrabbio molto. Una volta, quando ero più giovane, mi arrabbiavo di più. Ma si gioca ogni tre giorni, la vita va avanti e bisogna pensare subito a un'altra tappa.

Qual è il punto debole dell'Inter?

Le squadre forti non prendono gol, o meglio: ne prendono pochi. Quest'Inter ne prende un po' troppi. Qui dobbiamo migliorare.

Oggi pensare all'Inter in Europa sembra un sogno.

Quando ero al City, eravamo a 8 punto punti dallo United e tutto sembrava finito. Così, eravamo un po' più leggeri, senza ingombri, senza assilli. E abbiamo cominciato a vincere, e poi è arrivato lo scudetto.



Ha sentito Thohir?

Certo. Lui è dall'altra parte del mondo, lui è molto vicino, ci ha detto di lottare, di crederci, di conquistare l'Europa. E' lui che ci tiene alto il morale, col suo ottimismo.

Nagatomo andrà in ritiro col Giappone?

No. E' appena guarito, non ha senso fargli affrontare il viaggio. Dopo la sosta sarà pronto. Il citì del Giappone ha capito. Nagatomo è un giocatore importante per noi, ci è mancato e dopo la sosta sarà a disposizione.