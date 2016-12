L'Inter accelera per Candreva, l'agente: "Sarebbe perfetto per i nerazzurri"

Vicino finalmente a sbloccarsi il mercato dell 'Inter, che spinta dall'ottimo esordio europeo di Antonio Candreva ha deciso di accelerare la trattativa per l'esterno della Lazio. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra l’Inter e l’entourage del giocatore in cui sarebbe stata ribadita la volontà di portarlo a Milano come primo obiettivo e sarebbe stato raggiunto un accordo tra le parti. Resta da convincere Lotito.

“Inter? E’ un giocatore perfetto per il modulo di Mancini - ha detto Federico Pastorello, agente di Candreva, ai microfoni di Telelombardia - Sarebbe il Perisic dell’altra fascia. La Lazio è una squadra importante, ma ci sono momenti in cui certi cicli finiscono. Non vuol dire che sia il suo caso - ha aggiunto l'agente - ma le vie del mercato possono vedere intrecciarsi varie situazioni".

Una bozza dell'accordo tra i nerazzurri e il giocatore esisterebbe già, ma l'offerta dell'Inter, che si preparerebbe a sborsare tra i 18 e i 20 milioni, è ancora lontana dalla richiesta di Lotito, che vuole 25 milioni e sembra irremovibile. L'Inter sta studiando una strategia per attenuare la morsa della Uefa e del Financial Fair Play, solo dopo aver capito le possibilità di uno sconto sul FFP si deciderà quale offerta presentare per Candreva e se sarà necessaria, come sembra, una cessione dolorosa. In questo senso il primo indiziato sarebbe Marcelo Brozovic, che piace molto in Premier League, ma anche Samir Handanovic potrebbe dire addio ai nerazzurri. Il Pag lo ha cercato e lui non ha mai nascosto di voler giocare la Champions, ma il suo agente (lo stesso di Candreva) ha frenato: “Handanovic ha rinnovato da poco, non è alla ricerca di nulla: è normale che qualunque giocatore al mondo voglia giocare la Champions. Andare al Psg? Parigi è la più bella città d’Europa, io ci andrei, ma non vuol dire che andrà via”.

Altri nomi sulla lista dei partenti sono quelli di Ranocchia, che gradirebbe la destinazione Sassuolo, Juan Jesus, che è stato richiesto in prestito dal Paok Salonicco di Stramaccioni ma che l'Inter vorrebbe cedere solo a titolo definitivo, e Murillo, che è valutato circa 30 milioni e piace molto al Chelsea di Antonio Conte. E proprio Conte potrebbe rivelarsi una spina nel fianco dei nerazzurri anche nell'affare Candreva, che il ct azzurro sarebbe felicissimo di ritrovare a Londra. Proprio per questo l'Inter ha accelerato, non si può più perdere tempo.