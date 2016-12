L'Inghilterra trova il suo re, accordo con Southgate fino al 2020

E' una giornata speciale per Gareth Southgate. Per il commissario tecnico dell'Inghilterra prima le emozioni di Wembley, il tempio del calcio britannico, nell'amichevole di lusso contro la Spagna di Lopetegui, poi il momento più atteso quello della firma su un ricco contratto fino al 2020. Un autografo da un milione e mezzo di sterline a stagione per l'allenatore che promosso dall'Under 21 doveva solo fare il traghettatore.