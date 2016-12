Il 7 Maggio 2016 alle ore 18.50, infatti, all’ interno del piazzale della sede di Diadora , a Caerano di San Marco, in 1406 provenienti dalle scuole calcio del territorio Veneto , insieme ad amatori di tutta Italia, si sono aggiudicati il titolo GUINNESS WORLD RECORDSTM di palleggio simultaneo precedentemente stabilito in Cina nel 2011, quando 1377 persone sono riuscite a palleggiare simultaneamente per 10 secondi.

La missione dell’azienda trevigiana è sempre più quella di parlare di sport in modo non convenzionale, coinvolgendo i propri consumatori in imprese non competitive che mettano al centro dell’attività sportiva la gioia, la passione, e la condivisione che nascono dal vivere lo sport come parte integrante della propria vita. La giornata ha fatto da apertura a una serie di celebrazioni per il ritorno sul mercato di Brasil, l’iconico scarpino da calcio di Diadora, che rientra in campo con una produzione made in Italy.