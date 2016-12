L'ex Real Madrid Raul annuncia il ritiro

Raul Gonzalez Blanco , il più grande cannoniere della storia del Real Madrid a parimerito con Cristiano Ronaldo, ha annunciato il ritiro dal calcio . L'attaccante spagnolo, 38 anni, terminerà la stagione NASL con i New York Cosmos (a novembre) prima di appendere gli scarpini al chiodo. "Ho deciso di ritirarmi a fine stagione - si legge sul sito del club - E' una scelta non facile, ma giusta. Nei prossimi mesi deciderò cosa fare in futuro".

Come la leggenda Pelè 38 anni fa, anche per Raul l'ultima maglia vestita in una carriera da sogno sarà quella dei New York Cosmos. Lo ha annunciato lo stesso attaccante spagnolo, grande simbolo del madridismo, 323 gol con la maglia del Real Madrid e recordmen di presenze (741), 402 con le casacche dei club e 44 con la Spagna. Numeri personali impressionanti come la sua bacheca: 3 Champions League, due Coppe Intercontinentali, una Supercoppa Europea, 6 Liga e 4 Supercoppe spagnole i principali trofei di questo campione che ha alzato trofei anche con le maglie di Schalke, Al Sadd e Cosmos.

Unico neo, lo zero nella casella trionfi con le Furie Rosse che, scherzi del destino, hanno cominciato a vincere quando Raul ha smesso di giocare in Nazionale.

"Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato nel corso della mia carriera - ha detto Raul - Ora mi concentro sulle ultime partite con i Cosmos nelle prossime settimane".