L'ex Milan Robinho indagato per violenza di gruppo

13:11 - E' indagato per stupro di gruppo, l'ex attaccante del Milan, Robinho. Secondo Il Corriere della Sera, il giocatore si sarebbe reso protagonista di una violenza ai danni di una giovane che aveva cercato in tutti i modi di conoscerlo. La vicenda, che ha ancora lati poco chiari, avvenne nel gennaio 2013: sei mesi dopo la ragazza denunciò l'accaduto. Il pm milanese Stefano Ammendola ha chiesto l'arresto di Robinho al gip Alessandra Simion, che l'ha negato.

"La 18enne brasiliana ha attirato l'attenzione di Robinho che, riaccompagnata a casa la consorte, è tornato con gli amici per un incontro. La situazione sarebbe degenerata in una violenza sessuale di gruppo, almeno a quanto ha denunciato la donna", scrive il quotidiano di via Solferino. Robinho, comunque, non potrà essere arrestato intanto perché tornato in Brasile, poi perché non può più inquinare le prove e infine perché non ha precedenti penali.

Ricordiamo, però, che Binho ha un precedente: arrestato nel 2009 per stupro quando giocava a Manchester, fu prosciolto.