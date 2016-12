L'Europa ai piedi di Cristiano Ronaldo, l'uomo dei record

Mai nessuno come Cristiano Ronaldo. Almeno in Champions League. Rafa Benitez non fa riposare il portoghese nemmeno contro il Malmoe, a qualificazione già conquistata. Così CR7 ne fa 4, salendo a 11 reti in 6 gare nella massima competizione continentale. Prima di lui, nessuno era riuscito in questa impresa. E prima di lui, inoltre, nessuno aveva mai chiuso la fase a gironi in doppia cifra. I giornali lo celebrano: da Marca ad As, passando anche per L'Equipe. In Francia sognano il suo arrivo al Psg, ma al termine del match il portoghese ha dichiarato di voler rimanere nella Liga.



Da vedere se sarà davvero così. Nel frattempo, Cristiano Ronaldo allunga nella classifica dei marcatori nella storia della massima competizione continentale: ora i suoi gol in Champions sono 88, contro i 79 di Messi. E nella gara contro il Malmoe è arrivato anche un altro record: il fantasista lusitano è il primo calciatore delle Merengues ad aver segnato quattro gol in una sola partita di Champions (il record in assoluto è di Messi e Luiz Adriano, con 5). Numeri che fanno davvero impressione.