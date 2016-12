L'Equipe celebra Balotelli: "Indomabile". Mancini: "Può essere un fuoriclasse"

13 ottobre 2016 10:49 LʼEquipe celebra Balotelli: "Indomabile". Mancini: "Può essere un fuoriclasse" L'ex tecnico dell'Inter: "Per me è un giocatore speciale"

Mario Balotelli, l'indomabile. L’attaccante del Nizza viene incoronato da L'Equipe, che gli dedica l'intera prima pagina. Per celebrare l'ottimo inizio in Ligue 1 dell'attaccante, il quotidiano francese ha intervistato Roberto Mancini, che lo ha lanciato da giovanissimo nell'Inter per poi portarlo con sé al City. "Deve capire che ha le potenzialità per essere ancora un fuoriclasse – ha detto il Mancio - E' un giocatore speciale per me".

I numeri di Balo sono quelli del centravanti di razza: 5 gol in 3 partite di Ligue 1 e una rete anche in Europa League. Una rinascita calcistica e non solo, dopo anni difficili. Mancini lo ha sempre trattato come un figlio: "L'ho fatto debuttare a 17 anni perché ero certo delle sue capacità e di cosa sarebbe diventato. In campo era tranquillo, anche se non ha mai sopportato la pressione. E' un peccato che abbia perso tutto quel tempo. Quando lo allenavo ho sempre sperato che la sua testa funzionasse bene il giorno della partita".