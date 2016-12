L'Equipe: ancora ironia su Verratti e l'Italia

Altro de L'Equipe a Marco Verratti e all'Italia. Il quotidiano francese ha messo nel mirino il centrocampista italiano del Psg per via della sua privata durante la riabilitazione per la pubalgia. A Parigi, infatti, non è piaciuto il viaggio a Las Vegas con Ibrahimovic e compagni per festeggiare la vittoria del campionato. Comportamento ritenuto poco professionale e ieri l'ex Pescara si è fatto operare a Doha per risolvere il problema al pube. E i giornalisti transalpini hanno sfruttato l'occasione per un altro attacco.



Sul giornale campeggia infatti una vignetta di cattivo gusto su Verratti e anche sul nostro Paese. Il talento azzurro viene ritratto dolorante sotto i ferri e il chirurgo esclama: "Ma non era addormentato?". A rispondergli un altro medico: "E' talmente italiano che simula anche nel sonno". Toccherà agli uomini di Conte vendicarsi, sul campo, con i cugini...