L'Empoli gioca, l'Inter resiste: 0-0 al Castellani

10:54 - Finisce senza reti il primo anticipo dell'ultima giornata di andata di Serie A. Al Castellani, tra Empoli e Inter è 0-0 con i toscani più pericolosi nell'arco del match. Gli uomini di Sarri, specialmente nel secondo tempo, creano parecchie occasioni da gol che Pucciarelli e compagni sprecano. Handanovic salva l'Inter dalla sconfitta, ma per gli uomini di Mancini solo un paio di chances per la vittoria con Palacio e Vidic.

LA PARTITA

Non ci sono stati gol ma lo spettacolo non è mancato. Merito dell'Empoli di Sarri, apprezzabile e godibile per intensità e trame di gioco; un po' meno, anzi quasi per niente, grazie all'Inter che al Castellani ha badato a difendersi affidandosi a lanci lunghi per uno spento Icardi. Se i toscani al 93' possono addirittura recriminare per quanto fatto vedere sul campo, i passi indietro dei nerazzurri di Mancini sono impressionanti se confrontati con la bella vittoria sul Genoa a San Siro. Zero idee, poca corsa e solo un paio di occasioni create. La bocciatura al Castellani è d'obbligo, con nota di merito ad Handanovic.

Se l'Inter è stata irriconoscibile per buona parte dei novanta minuti di gioco, chi ha confermato in pieno le proprie qualità è stato l'Empoli di Sarri, un allenatore che a oggi avrebbe molto da insegnare a colleghi più esaltati in fatto di qualità di gioco, schemi e preparazione. I toscani, specialmente nel secondo tempo, sono stati imprendibili con un gioco fatto di tocchi di prima e verticalizzazioni esaltati dalla regia di Valdifiori. Mai in difficoltà nel primo tempo grazie a un ritmo elevatissimo, la svolta positiva per i biancazzurri è stata il fatto che la tenuta fisica sia continuata senza problemi fino al novantesimo, agevolata forse dalla vista annebbiata dell'Inter di Mancini. Due soli rischi: un calcio d'angolo da cui Vidic ha sfiorato il palo e l'unica vera occasione costruita dai nerazzurri sull'asse Hernanes-Palacio, con l'argentino impreciso in tuffo di testa davanti a Sepe.

L'Inter è tutta qui. Ma se gli elogi per quanto messo in mostra dalla "cantera" empolese si sprecano, va sottolineato anche il vero difetto dei toscani, la mancanza di concretezza davanti. Con Valdifiori in regia affiancato da Vecino e Croce, ottimi nelle due fasi, il gioco è fluido ma senza uno sbocco potente. Mchedlidze e Pucciarelli ci hanno provato, ma non hanno mai sfondato confermando la troppa leggerezza del parco attaccanti per competere in Serie A. Il quarto zero a zero interno di fila del resto spiega molto più di mille parole. Un difetto che forse il mercato invernale potrà far sparire per rendere la creatura di Sarri una realtà ancora più splendida.



LE PAGELLE

Valdifiori e Vecino 7 - La mente e il braccio di qualità. Il regista non perde un pallone in mezzo al campo, il suo braccio destro contrasta chiunque e con un paio di verticalizzazioni manda in porta i compagni. La loro catena funziona perfettamente.

Icardi 5 - Chi l'ha visto? Il terminale offensivo nerazzurro non vede mai il pallone, neutralizzato dalla difesa toscana.

Rugani 7 - Vince tutti i duelli aerei e anche in fase di impostazione mostra una tranquillità invidiabile. Con Tonelli (6,5) limita al minimo i pericoli.

Handanovic 6,5 - Salva l'Inter da una sconfitta con almeno due interventi decisivi. La vera certezza di Mancini in questo momento è lui.

Pucciarelli 6,5 - Si muove molto e crea diverse occasioni. Gli manca il tocco letale in area, paga un fisico leggero.

Hernanes 5 - Un altro ectoplasma che vaga per il campo. Si accende solo al 57' quando manda Palacio davanti a Sepe, per il resto poca sostanza e poco carattere.



IL TABELLINO

EMPOLI-INTER 0-0

Empoli (4-3-1-2): Sepe 6; Barba 6, Tonelli 6,5, Rugani 7, Hysaj 6,5; Vecino 7, Valdifiori 7, Croce 6,5; Verdi 6 (20' st Zielinski 6); Pucciarelli 6,5 (39' st Tavano sv), Mchedlidze 6 (26' st Maccarone 6). A disp.: Pugliesi, Bassi, Laurini, Bianchetti, Moro, Rovini, Laxalt, Signorelli. All.: Sarri 7

Inter (4-2-3-1): Handanovic 6,5; Campagnaro 5,5, Ranocchia 5,5 (1' st Andreolli 6), Vidic 6, D'Ambrosio 5,5; Medel 5,5, Guarin 5,5; Hernanes 5, Palacio 5,5, Podolski 5 (29' st Shaqiri 5,5); Icardi 5 (15' st Kovacic 5). A disp.: Carrizo, Berni, Kuzmanovic, Obi, Dodò, Mbaye, Krhin, Donkor, Bonazzoli. All.: Mancini 5

Arbitro: Doveri

Marcatori: -

Ammoniti: Mchedlidze (E); Vidic, Medel (I)

Espulsi: nessuno