l'Atalanta passa a Marassi e chiude in bellezza: 2-1 col Genoa

15 maggio 2016 21:11 lʼAtalanta passa a Marassi e chiude in bellezza: 2-1 col Genoa A segno DʼAlessandro e Kurtic per i bergamaschi. Inutile il momentaneo pareggio di Pavoletti

Nel giorno del suo ormai probabilissimo addio ai colori rossoblù, Giampiero Gasperini si inchina al "millenario" Reja (mille panchine per il decano della Serie A): al Ferraris passa l'Atalanta che si impone sul Genoa per 2-1. Partita priva di emozioni nel primo tempo che si fa invece vibrante nella ripresa con il vantaggio bergamasco di D'Alessandro cui replica immediatamente Pavoletti (14esimo gol in stagione). Di Kurtic la firma sul match.



IL TABELLINOGENOA-ATALANTA 1-2

Genoa (3-5-2): Lamanna 6; Munoz 5.5, Burdisso 6, Izzo 5.5; Ansaldi 6, Dzemaili 6 (7' st Tachtsidis 6), Rincon 5.5, Rigoni 5.5 (9' st Pandev 5), Laxalt 6; Suso 6 (31' st G. Silva 6), Pavoletti 7. A disp.: Donnarumma, Sommariva, Fiamozzi, Ntcham, Ierardi, Capel, Sandro, Lazovic, Matavz. All.: Gasperini

Atalanta (4-3-3): Radunovic 6.5; Conti 6, Masiello 5.5, Djimsiti 6, Brivio 6; De Roon 6, Gagliardini 6.5 (37' st Cigarini sv), Freuler 6 (33' st Monachello 6); Gomez 7, D'Alessandro 6.5 (30' st Kurtic 6.5), Borriello 6.5. A disp.: Sportiello, Cherubin, Raimondi, Tulissi, Turrin, Diamanti, Kresic, Migliaccio. All.: Reja

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 8' st D'Alessandro (A), 13' st Pavoletti (G), 37' st Kurtic (A)

Ammoniti: Laxalt (G), Brivio (A), D'Alessandro (A), Izzo (G), Rincon (G), Masiello (A)

Espulsi: -



LE PAGELLEPavoletti 7: gol da attaccante puro. Potente, oppurtunista, sempre puntuale. Un gol che non basta al Genoa ma che potrebbe (dovrebbe) invece bastare a Conte. In tribuna c'era il fidato Angelo Alessio: Pavoletti per la Nazionale, una chance è dovuta.

D'Alessandro 6.5: bella falcata e bel gol. Sull'esterno ha i tempi per offendere e la forza per difendere. Utile.

Kurtic 6.5: la tocca? Sì, con la punta. Quel tanto per firmare il colpo dei nerazzurri: aveva a disposizione 15 minuti di partita e ha fatto il suo dovere.

Gomez 7: lo candidiamo per l'Italia? Perché no! Il talento c'è, il piede è caldo, atleticamente è fresco. E l'assist è il suo pezzo forte. Da valutare.

Gagliardini 6.5: sicuro, spavaldo, reattivo. Va premiato per coraggio e intraprendenza.