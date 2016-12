L'Atalanta invita il bimbo con la maglia della Juve: il papà dice no 

16:03 - L'Atalanta ha provato a contattare il padre del piccolo tifoso bianconero che sabato sera era stato invitato da uno steward a coprire la maglia della Juve per poter entrare allo stadio ma l'iniziativa però si è fermata di fronte alla scelta del genitore di mantenere l'anonimato.

Il direttore generale nerazzurro Pierpaolo Marino, d'accordo con l'ad juventino Giuseppe Marotta, aveva infatti pensato a un gesto riconciliatore: oltre a a esprimere il dispiacere dell'Atalanta per l'accaduto, Marino avrebbe voluto invitare padre e figlio ad assistere ad un'altra partita, magari quella di ritorno allo Juventus Stadium.

Ieri Marino aveva parlato di "eccesso di zelo da parte dello steward", sottolineando che il club bergamasco non ha mai diramato alcuna direttiva per impedire l'ingresso a chi indossa una maglia avversaria.