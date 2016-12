L'Arsenal chiude secondo. City, punto Champions

Passerella finale per Claudio Ranieri, abbracciato ed applaudito dai suoi vecchi tifosi: a Londra, contro il Chelsea, c'è anche il patron Roman Abramovich ad applaudire il suo ex allenatore. La gara contro la squadra che gli ha regalato la Premier con due turni d'anticipo grazie al 2-2 col Tottenham è equilibrata: finisce 1-1 a Stamford Bridge, a segno Fabregas su calcio di rigore al 66' e Drinkwater all'82'. Le Foxes chiudono al primo posto a 81 punti, i Blues invece terminano la loro annata horror in decima posizione a 50 punti. Tanto lavoro da fare per Antonio Conte.



Chiude con il sorriso l'Arsenal, che batte 4-0 il già retrocesso Aston Villa e si permette il lusso di sorpassare i rivali del Tottenham. Clamorosa la sconfitta degli Spurs, un secco 5-1 in casa del Newcastle di Benitez, già retrocesso: a segno Wijnaldum (2), Mitrovic (espulso al 67'), Aarons e Janmaat; a Pochettino non basta il gol della bandiera di Lamela. All'Emirates invece Wenger si gode la tripletta di un Giroud già in forma per l'Europeo, completa l'opera nel finale lo spagnolo Arteta. Arsenal secondo a 71 punti, Tottenham terzo a 70.



Ai preliminari di Champions andrà invece il nuovo City di Guardiola. Pellegrini dice addio ai suoi tifosi trovando in Galles il punto che vale l'accesso alla massima competizione europea: Iheanacho porta subito in vantaggio gli ospiti, la squadra di Guidolin pareggia con Andre Ayew. Niente da fare per lo United, la cui sfida con il Bournemouth è stata rinviata per un allarme bomba: anche in caso di vittoria e aggancio ai cugini a quota 66, i Red Devils sarebbero quinti per la peggior differenza reti (lo United dovrebbe vincere 18-0). Van Gaal, però, può ancora decidere il destino del West Ham.



La squadra di Bilic, infatti, perde in maniera inattesa in casa dello Stoke e chiude il campionato al settimo posto, che può valere la qualificazione al preliminare di Europa League solo in caso di vittoria dei Red Devils in FA Cup. Al quinto posto, in attesa del recupero dello United, c'è il Southampton: i Saints battono 4-1 il Crystal Palace, Graziano Pellé entra ad inizio secondo tempo ed è assoluto protagonista con un gol ed un assist. Tutto già deciso in ottica retrocessione (Newcastle, Norwich e Aston Villa in Championship), il Liverpool di Klopp si prepara alla finale di Europa League e pareggia 1-1 con il West Bromwich.