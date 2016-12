L'Arsenal boccia Brooklyn Beckham: addio a fine stagione

15:19 - La carriera di Brooklyn Beckham - se mai diventerà un calciatore come il padre - certamente non sboccerà all'Arsenal. Secondo quanto riferito dal "Daily Mail", infatti, il primogenito dell'ex centrocampista di Manchester United e Real non ha convinto i vertici dell'academy a consegnargli la borsa di studio biennale per proseguire l'avventura con le giovanili dei Gunners: a fine stagione, dunque, Brooklyn lascerà il club londinese.

Una bocciatura in piena regola per il figlio di Beckham, che a marzo compirà 16 anni e recentemente era anche stato convocato dall'Under 18 dell'Arsenal, ma solo perché molti giocatori titolari erano assenti. Brooklyn, riferisce il "Daily Mail", promette comunque bene e non è detto che la sua carriera non possa spiccare il volo in un altro club. Un'ipotesi, quest'ultima, che però non trova d'accordo "Metro", secondo cui il più grande dei figli di Becks potrebbe rinunciare definitivamente al tentativo di ripercorrere le orme del padre.