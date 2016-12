L'Argentina vince senza Messi: ci pensa Pastore 

10:51 - Senza Leo Messi (out per un'infiammazione ad un piede), l'Argentina vince 2-1 ma fatica con l'Ecuador. A decidere l'amichevole un gol di Pastore al 58' con un bel tocco al volo su assist di testa del laziale Biglia. Per gli attaccanti "italiani" pochi minuti con Tevez in campo solo per gli ultimi 15, mentre Higuain è restato a guardare in panchina. All'8' il gol di Aguero che aveva sbloccato il match, prima del pari di Bolaños al 24'.

