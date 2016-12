L'Argentina alla Juve: "Prestateci Dybala per i Giochi"

Continua a tener banco la questione Dybala-Olimpiadi. Luis Segura, presidente dell'Afa, la federazione calcistica argentina, ha lanciato un appello alla Juventus, la quale non vuole che l'argentino partecipi ai Giochi. "Stiamo facendo tutti gli sforzi possibili per i giocatori, stiamo lavorando con i club che, purtroppo, non sono obbligati a lasciarci i giocatori. Daniel Angelici sta trattando perché permettano a Dybala di giocare l'Olimpide".