L'agente di Valdifiori: "Niente Napoli, se resta Benitez" 

16:30 - Nel corso di PremiumSport, parlando del contratto Napoli-Benitez, Claudio Raimondi ha detto che, fra le pieghe dei discorsi, c'è anche la questione Valdifioiri, il centrocampista fresco di maglia azzurra e di elogi (del ct Conte). Giocatore che De Laurentiis ha già messo nel mirino -ha spiegato Raimondi-, ma che invece non fa parte del progetto-Benitez inteso come schema tattico, al tecnico servono centrocampisti di "rottura" nel 4-2-3-1.

Ebbene, ad avvalorare la tesi del nostro Raimondi, eco le parole di Mario Giuffredi, agente dell'empolese, dettate a Radio Kiss Kiss. "C'è stata qualche chiacchierata col Napoli per Valdifiori, ma non approfondimenti seri. La situazione si potrebbe sbloccare quando si conoscerà il futuro di Benitez, se lo spagnolo dovesse restare a Napoli difficilmente Mirko approderebbe in azzurro, visto che lo schema del tecnico forse non è adatto alle sue caratteristiche. Il giocatore sarebbe felicissimo di giocare all'ombra del Vesuvio, a prescindere dai moduli, ma credo che il Napoli non punterebbe su di lui con Benitez in panchina. Mi auguro che questa mia supposizione sia errata".



