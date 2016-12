L'agente di Rossi: "Pepito in campo con la Fiorentina a febbraio" 

19:28 - Ancora tre mesi. Tanto manca al rientro in campo di Giuseppe Rossi: la riabilitazione dopo l'intervento al ginocchio destro del 5 settembre prosegue senza intoppi negli Stati Uniti. "La stabilità del ginocchio è migliorata" ha dichiarato il procuratore di Pepito, Federico Pastorello. "Le cose paiono andare nel verso giusto, la speranza è di rivederlo in campo tra fine gennaio e inizio febbraio per la seconda parte di stagione".

Tra gli obiettivi di Rossi c'e' ovviamente anche il ritorno in Nazionale: "La maglia azzurra resta una delle sue priorità - ha confermato Pastorello ai microfoni della Rai - ma prima di tutto vuole ricominciare a giocare per la Fiorentina e per i Della Valle che gli sono stati molto vicini. Sente un senso di responsabilità molto grande nei confronti del club viola''. Tra qualche settimana Rossi farà rientro in Italiaper continuare il lavoro di recupero con lo staff medico e tecnico della Fiorentina.