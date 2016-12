L'agente di Menez: "E' felice al Milan. E non lo lascia"

Si parla di un possibile addio di Je remy Menez al Milan, se non altro per la necessità dei rossoneri di vendere per poi reinvestire sul mercato. Ma sull'argomento, il fratello-procuratore, Kevin Ménez, è deciso: "Dire che Jeremy è un problema è troppo facile, credo che tanti vorrebbero avere un problema da 16 gol . Jeremy è molto felice al Milan. Il club non ci ha comunicato nulla, quindi non c'è motivo di lasciare ".

Parole rilasciate al portale francese footmercato.net, dove l'agente del francese ha aggiunto: "Inzaghi lo ha sempre difeso. Non è individualista, è il secondo miglior assist-man del club, oltre ad essere il capocannoniere. Ha fatto quello che doveva fare, anche se si può sempre fare meglio. Dobbiamo accettare le critiche da parte di tutti perché fa parte del gioco, ma penso che ogni allenatore vorrebbe avere un problema con 16 gol".

Dopo la difesa del suo assistito, ecco la dichiarazione d'amore per i rossoneri: "Jeremy è molto felice al Milan. Il club non ci ha comunicato nulla, quindi non c'è motivo di lasciare. Dopo, noi sappiamo molto bene che nel calcio moderno tutti i giocatori sono in vendita. Ma non siamo stati contattati e Jeremy si sente bene a Milano, dove ha fatto la migliore stagione della sua carriera. Lui è fedele, quindi non ci sono motivi per lasciare".

Neanche se le pretendenti si chiamano Liverpool o Monaco? "Si tratta di voci e ci sono per tutti i giocatori. Un giocatore con 16 gol dovrebbe essere molto richiesto ma oggi non c'è niente".