L'addio di Darmian al Torino: "In questo momento sto piangendo, non ho le parole"

Matteo Darmian dà l'addio al Torino e ai suoi tifosi. Lo fa sul suo profilo di Instagram: "Il giorno è arrivato,dopo 4 anni fantastici lascio Torino. Grazie ai miei compagni e ai miei tifosi sono diventato così, un giocatore cercato da mezza Europa. E' merito solo vostro e di Mister Ventura . In questo momento non ho parole, sto solo piangendo . Ricordatevi che lascio Torino per una scelta della carriera futura, non perché mi trovo male".

Con i granata Darmian ha conquistato stabilmente la Nazionale: "Torino rimarrà sempre la mia seconda casa, non mi stancherò mai di lei. Questo non è un addio ma solo un arrivederci. In questi 4 anni siamo tornati in A, abbiamo vinto contro la Juve dopo 20 anni e siamo tornati nella cosiddetta Europa League.



Io credo di andarmene via con la coscienza apposto, almeno lo spero. Il mio l'ho fatto per questa squadra, ho dato tutto il mio cuore e la mia anima. È stato un onore giocare per il Torino ed essere anche in qualche partita il capitano! Credo che l'amore che ho dato per questa città, verrà ricambiato in poche parti. Grazie di tutto Torino!"