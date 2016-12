L'ad del Bruges racconta Bacca: "In Europa perché sognava di giocare nel Milan"

È il bomber che il Milan aspettava da anni, il pezzo pregiato del mercato rossonero, ma fino a tre anni fa Carlos Bacca giocava ancora in Colombia. Era una semisconosciuta punta dello Junior quando il ceo del Bruges , Vincent Mannaert, prese quel volo per Baranquilla: " Non era famoso in quel momento , siamo andati a trovarlo in questo posto vicino al mare: non era ancora un top player, eppure lo Junior non mollava un colpo, volevano tenerlo a tutti i costi".

A sbloccare la trattativa ci pensò lo stesso Bacca: "La seconda volta che provai a prenderlo era Natale, – racconta Mannaert a Gianlucadimarzio.com - continuava a segnare tantissimo, e il presidente dello Junior non cedeva... Ci pensò lui a spingere per venire in Belgio: "È la mia grande occasione, lasciatemi andare. Sogno l'Europa e, un giorno, il Milan", disse. Era la sua chance, riuscimmo a portarlo al Bruges per 1,4 milioni di euro”.

"Lo chiamo l'occhio della tigre per la sua determinazione, - continua Mannaert - ma soprattutto è fortissimo mentalmente, anche nelle difficoltà gli leggi negli occhi la convinzione di andare avanti”. Il ceo del Bruges non ha dubbi: "Farà bene anche al Milan, perché Carlos è un lottatore che non molla mai. E avrà sempre in mente da dove è partito".