Ausilio ha aperto la porta e Kovacic l'ha subito richiusa. Il centrocampista del Real Madrid non tornerà all'Inter, almeno fino a quando in panchina ci sarà Mancini. A dirlo è stato lo stesso croato: "Con lui sono successe delle cose delle quali è meglio non parlare". Kovacic è nel mirino anche di Juventus e Milan: "Non so cosa succederà nel mio futuro, non si può mai sapere".