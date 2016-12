Kovacic cancella l'Inter: "Contento di essermene andato, nessun rapporto col Mancini"

Mateo Kovacic si è calato appieno nella sua nuova avventura al Real Madrid e cancella il suo passato all' Inter , tirando qualche frecciata a Mancini . "E' stato un onore giocare nell'Inter, ma il Real è senza dubbio di un livello più alto - ha detto a Sportske Novosti - Con lui non c'era rapporto, non sono sicuro che lui mi volesse in squadra. Comunque sono stato felice di partire, perchè non so lì come sarebbe andata a finire".

Il feeling con Mancini non è mai scattato ed è chiaro dalle parole al veleno di Kovacic. "Non sono sicuro che lui mi volesse in squadra - ha spiegato il centrocampista croato -. Non so cosa abbia pensato quando sono andato via. Quando ho lasciato l'Inter mi ha detto che gli dispiaceva, ma onestamente mentre ero in rosa questo non l'ho mai percepito".

Parole al miele (ovviamente) per la sua nuova squadra: "Sono venuto al Real dall'Inter, dove non ci giocavamo niente, a un club che lotta per vincere tutto e ha una mentalità super. Si punta a tutti i trofei, non ci si stanca mai".



Al giovane talento non manca nemmeno il campionato italiano: "In Italia gli allenamenti sono noiosi, alcune sedute si svolgono senza pallone. In Spagna le squadre sono tecnicamente migliori e questo per me è un bene perchè ho più spazi".