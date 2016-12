Koulibaly, "lancio" oltre il razzismo: la maglia a un bambino. Tifoso del Napoli

Un "lancio" oltre il razzismo. Così Koulibaly ha messo a tacere gli imbecilli che lo hanno attaccato per il colore della pelle: al termine dell'incontro il difensore del Napoli ha deciso di lanciare la sua maglia an piccolo tifoso, accorso a bordo campo dagli spalti della tribuna Monte Mario. Koulibaly ha indicato il bambino e gli ha donato la maglia. Un gesto esemplare dopo i cori razzisti che hanno indotto l'arbitro Irrati a fermare la sfida per qualche minuto nel corso del secondo tempo.

In un primo momento, si è pensato che quel bimbo fosse un tifoso della Lazio. Poi si è saputo, nel pomeriggio di oggi, che in realtà si tratta di un bambino tifoso del Napoli. Che cosa cambia? Niente. Rimane il gesto di Koulibaly, un gesto che è il simbolo di quello che dovrebbe accadere dentro gli stadi fra giocatori e tifosi, amici e rivali che siano.