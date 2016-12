23 giugno 2015 Kondogbia senza limiti: "Spero di superare Vieira" Il centrocampista francese parla a Inter Channel il giorno dopo la firma con in nerazzurri

"Voglio ringraziare i tifosi per la loro accoglienza: spero che faremo grandi cose assieme il più a lungo possibile". Geoffrey Kondogbia parla ai microfoni di Inter Channel ed esprime tutto il suo entusiasmo. "Quando ero piccolo guardavo l'Inter in tv, ora sono qui e voglio rimanerci a lungo". Tra i suoi modelli Patrick Vieira: "E' una leggenda: fare quello che ha fatto lui non sarà facile, ma io spero di fare anche meglio".

Il francese ha parlato anche della trattativa che l'ha visto coinvolto: "L'Inter mi seguiva già dai tempi del Siviglia, hanno dimostrato grande fiducia e calore verso di me. Per questo ho scelto l'Inter". La Serie A sarà un grande banco di prova: "È il campionato più tattico, ma è anche per questo che sono qui, per migliorare alcuni aspetti del mio gioco. Le mie caratteristiche? Quella principale è la potenza e poi credo di essere abbastanza abile a fare da raccordo tra centrocampo e attacco".