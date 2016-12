Klose, parla il medico della Lazio: "Non va in Germania"

10:57 - Nessun viaggio in Germania, Klose resta a Roma. Il medico sociale della Lazio, Stefano Salvatori, ha ribadito la versione della società sull'improvvisa indisponibilità del tedesco in Coppa Italia. "Il ragazzo soffre di una lombalgia avvertita durante la rifinitura. Voleva rimanere insieme al gruppo, poi abbiamo deciso di non mandarlo neppure in panchina - ha detto a Lazio Style Radio - Domani speriamo di rivederlo in campo per l'allenamento".

Il forfait a sorpresa per la partita di Coppa Italia contro il Varese aveva fatto sorgere più di un dubbio sulle reali condizioni di Klose. Se non altro perché arrivato dopo uno sfogo dell'attaccante sul quotidiano tedesco 'Bild' in cui si lamentava dello scarso impiego da parte di Pioli e non escludeva un addio a gennaio. La Lazio ha parlato subito di mal di schiena e il medico sociale ha confermato il problema fisico. Il giocatore è già tornato ad allenarsi a Formello: ha svolto un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo, fatto di palestra, corsa e leggeri allunghi.



Salvatori ha parlato anche dell'altro infortunato eccellente, Antonio Candreva, fermo per una lesione muscolare che potrebbe costringerlo a tornare in campo soltanto a inizio 2015: "Nella prossima settimana faremo un altro controllo per capire gli eventuali miglioramenti. In sette giorni non possiamo stabilire granché. Bisogna rimanere cauti, non possiamo ancora sbilanciarci".