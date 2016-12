Klopp difende Mourinho: "E' un bravo ragazzo. Se non sei un arbitro o un giornalista..."

Jurgen Klopp spezza una lancia in favore di Josè Mourinho. Il tecnico del Liverpool, alla vigilia del match contro il Chelsea, afferma: "Mou può essere considerato un bravo ragazzo, se non sei un arbitro o un giornalista. Io non sono nè l'uno nè l'altro, quindi abbiamo un buon dialogo. Lo rispetto molto, entrambi siamo emotivi ma dopo il fischio finale tutto passa". Sulla partita: "Un Chelsea ferito è più pericoloso".