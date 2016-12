Klinsmann a rischio, Mancini tentato dalla panchina Usa

Il suo obiettivo dichiarato è tornare ad allenare in Europa , ma l'avventura americana tenta Roberto Mancini . E con Jurgen Klinsmann sempre più in bilico la suggestione potrebbe diventare presto realtà. Il tecnico di Jesi è il favorito nel caso il ct degli Stati Uniti perda anche la prossima sfida contro l' Honduras , dopo avere steccato nel girone di qualificazione ai mondiali del 2018 con Messico e Costa Rica .

Mancini finito nel mirino dell'Hebei Fortune (Cina) dopo il divorzio estivo dall'Inter, negli ultimi giorni era stato anche accostato allo Shanghai. "Il Greenland sta cercando Mancini - ha confermato il ct della Cina Marcello Lippi - perchè tutti vogliono rompere l'egemonia del Guangzhou di Scolari".

Offerte rispedite al mittente, ma non sarebbe così facile per l'allenatore marchigiano dire no alla panchina americana. Movimento in crescita e una realtà quella degli Stati Uniti che affasciana molto il Mancio. E a questo punto la data decisiva sarà il 24 marzo quando gli Usa affronteranno l'Honduras nella terza gara del girone di qualificazione a Russia 2018. E una sconfitta potrebbe spianare la strada a Roberto Mancini.