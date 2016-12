Khedira: "Voglio vincere la Champions con la Juve"

Sami Khedira, neo acquisto della Juve, ha vinto la Champions nel 2014 con il Real Madrid. Ora guarda alla prossima coppa come obiettivo per la sua nuova squadra dove punta ad assumere un ruolo di leader. "Quando si perde una finale, la prossima volta conta solo vincerla. Non sarà facile, ma la qualità della squadra è molto alta", ha detto da Stoccarda al quotidiano spagnolo As. "La mia ambizione è diventare un fulcro della squadra".