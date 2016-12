Kean in campo in Juve-Pescara: primo '2000' in Serie A

Moise Kean da record. L'attaccante della Juve è infatti il primo calciatore nato in questo secolo ad esordire in Serie A. Kean, in campo contro il Pescara al 39' del secondo tempo al posto di Mandzukic, ha appena 16 anni: è nato infatti a Vercelli da genitori di origini ivoriane il 28 febbraio 2000. E' stato convocato la prima volta il 15 ottobre scorso per la partita con l'Udinese e poi anche per la gara di Champions contro il Lione.