Kakà: "Nostalgia Champions, ma sto bene in Mls"

Ricky Kakà, in un'intervista a Eurosport (broadcaster esclusivo per l'Europa della Mls), si sente ancora al top: "Quando ho scelto gli Stati Uniti molti hanno detto che la mia carriera stava per terminare, la gente pensa che la Mls sia un campionato dove i giocatori vengono prima di andare in pensione. Invece, sono in otttima forma e avrei potuto continuare a giocare in Europa visto che avevo ancora un anno di contratto con il Milan. Ho deciso di venire a Orlando perché credo davvero che la Mls è in crescita e io voglio far parte di questa crescita".



L'obiettivo è anche quello della convocazione del Brasile per la Coppa America del centenario: "Sono sempre a disposizione del Seleçao".



Kakà, insieme a Nocerino, è pronto anche per la sfida di questa notte contro Pirlo. New York City FC-Orlando City SC sarà trasmessa da mezzanotte su Eurosport 2, canale 373 su Mediaset Premium.