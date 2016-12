Juventus: un punto e sarà scudetto

Potrebbe essere il giorno della festa Scudetto per la Juventus . Questa sera alle 18 i bianconeri di Allegri aprono la 34esima giornata di serie A e basta loro un solo punto per essere matematicamente campioni d'Italia per la quarta volta consecutiva e conquistare il 31esimo titolo della loro storia. La gara non sarà facile perchè la Juventus avrà la testa rivolta alla semifinale di Champions col Real di martedì mentre la Samp cerca punti per l'Europa.

La Juventus arriva al match di Marassi dopo la vittoria con la Fiorentina ma visto che c'è una semifinale di Champions League col Real Madrid da preparare al meglio, ci saranno in campo diverse seconde linee - da Padoin ad Ogbonna, da Sturaro a Matri - e non è escluso che la concentrazione non sia ai massimi livelli. Contro ci sarà una Sampdoria che non vive un momento brillante - è reduce da 2 sconfitte e 3 pareggi - ma che ha bisogno di punti per difendere il quinto posto che vale l'Europa League dal ritorno del Genoa.

I blucerchiati non perdono in casa da quasi un anno, quando il Napoli sbancò il Ferraris lo scorso 11 maggio 2014, ma va detto che Massimiliano Allegri è imbattuto in cinque incontri ufficiali con Sinisa Mihajlovic, 3 vittorie e 2 pareggi e le sue squadre hanno sempre segnato. Nel caso in cui la Juventus si laureasse campione d'Italia, sarebbe lo Scudetto più veloce della sua storia visto che non è mai riuscita nei 28 titoli vinti nella serie A su girone unico ad essere stata campione in modo aritmetico alla quint'ultima giornata, con 4 ancora da disputare.