Juventus, ufficiale il ritorno di Tevez nell'Argentina

21:13 - Illuso a settembre per la sfida contro il Brasile, questa volta il ritorno di Carlos Tevez con l'Argentina è cosa fatta. Il ct Gerardo Martino, dopo oltre tre anni e mezzo di assenza, ha richiamato l'Apache. Simbolicamente Tevez scenderà in campo in Inghilterra, nelle amichevoli contro la Croazia (12 novembre a Londra) e il Portogallo (18 novembre a Manchester). Convocato anche Messi e l'altro juventino Pereyra.

Carlitos Tevez sta vivendo uno splendido momento di forma con la Juventus. Un inizio fulminante - 6 gol in 7 gare - condito dal ritorno alla rete in Champions League. Numeri che hanno convinto Martino a richiamarlo in nazionale, mettendo così fine all'allontanamento decretato da Alejandro Sabella che gli ha sempre preferito i vari Aguero, Di Maria, Messi e Higuain. Oltre a Palacio, che ha giocato uno spezzone della finale persa contro la Germania nel mondiale brasiliano.

#GiraPorInglaterra Estos son los 25 jugadores convocados por Gerardo Martino para jugar ante Croacia y Portugal. pic.twitter.com/cOx48MsFke

— Selección Argentina (@Argentina) 27 Ottobre 2014