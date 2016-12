Juventus, Trezeguet in Africa insieme all'UNESCO

Un viaggio tra Repubblica Centrafricana e Mali, per sostenere in prima persona i progetti promossi da Juventus e UNESCO per il recupero dei bambini soldato e il consolidamento della pace nei due paesi martoriati dalla guerra. Uno degli strumenti per sostenere i progetti sarà l'UNESCO Cup, la gara benefica tra le Leggende di Juventus, di cui David Trezeguet è presidente, e Boca Juniors. L'appuntamento, inizialmente programmato per il 18 giugno, è stato spostato per problemi logistici, a martedì 8 settembre.