Juventus-Torino 2-1: Cuadrado decide il derby al 94'

LA PARTITAChi avesse ancora qualche dubbio sulla crudeltà degli dei del calcio, potrebbe anche ricredersi. Le streghe dell'eurogol di Pirlo del 30 novembre scorso all'ultimo minuto si sono ripresentate per i tifosi granata allo Stadium. Inevitabile, visto il clima da Halloween che - senza un vero perché - si respira in tutta Italia, ma ancora più difficile da digerire. Esattamente come l'anno scorso il Toro ha risposto colpo su colpo ai bianconeri, sfiorando la vittoria ma soccombendo a pochi metri dal traguardo, illusi dal cioccolatino di Bovo sotto la traversa e poi colpiti in maniera goffa e beffarda da Cuadrado. Sorride Allegri che fa suo il derby della Mole numero 141, ma i limiti di questa Juventus sono stati ancora ben evidenti in campo.



A parziale attenuante del tecnico livornese c'è quella nuvoletta di Fantozzi che da qualche settimana lo sta seguendo e che all'8' si è riproposta con l'infortunio scombussola piani di Khedira. Fuori il tedesco, il tecnico ha arretrato Hernanes inserendo Cuadrado e rinunciando per larghi tratti del match al rombo su cui aveva impostato la partita. Poco male, il 4-3-3 del primo tempo con Morata sacrificato a sinistra ha portato comunque i suoi frutti, ma il primo dolcetto recapitato ai tifosi è stata un'invenzione di Pogba ispirata da Dybala con il destro del francese dritto sotto la traversa per l'1-0. Dal canto suo il Torino fino allo svantaggio ha accettato il palleggio bianconero limitando le sfuriate offensive fino alla giocata del singolo, del numero 10 di Allegri, capace di far cadere il castello.



Per vedere il solito Torino di Ventura, quindi, si è aspettato fino alla ripresa quando i granata, scesi in campo con più grinta già dai primi passi, trovano il pareggio con un missile di sinistro di Bovo sugli sviluppi di un calcio di punizione. Qui si potrebbe facilmente ritornare alla nuvoletta di Fantozzi, ma non è proprio così. Una punizione del limite come a Sassuolo ha battuto Buffon, ma nei minuti successivi è proprio il capitano bianconero a mantenere a galla una barca in balìa della marea granata. Due miracoli su Glik, una deviazione su Zappacosta, prima del finale convulso di marca juventina. La traversa di Bonucci al 90', con annesso miracolo di Padelli subito dopo, fa gridare alla macumba, ma le streghe alla fine le vedono solo Ventura e i suoi, colpiti al 94' da Cuadrado su assist di Alex Sandro (entrato per Dybala) e costretti a subire l'aggancio in classifica dei cugini e a chiudere il quinto match senza vittorie.