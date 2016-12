Juventus, Tevez ha già comprato casa a Madrid

In mattinata le parole al miele di Diego Simeone rilasciate ad As ("è sempre affascinante avere giocatori come lui. Possiede il valore più bello del calcio, l'essere passionale, sanguigno, oltre ai gol che sa che fare in ogni stagione. Sarebbe un rinforzo ideale per come si vive il calcio all'Atletico"), nel pomeriggio la "bomba" di Sport, secondo cui Carlos Tevez avrebbe versato una cospicua caparra di 1,5 milioni di euro per una villa alla periferia di Madrid alla Proto Organization LTD di Londra.



La nuova residenza dell'attaccante argentino è una lussuosa abitazione di 700 metri quadrati su due piani, circondata da un giardino di 2000 metri quadrati. Nel complesso anche un lago artificiale con cascata, due fontane e una piscina 6 metri per 12. Il garage contiene fino a cinque macchine e al primo piano c'è anche una una sala relax con piscina riscaldata, con bar e sala biliardo. I tifosi Colchoneros si sfregano le mani e sognano in grande.