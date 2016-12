Juventus, Tevez apre al rinnovo: "Non è detto che non possa cambiare idea"

13:05 - Carlitos Tevez potrebbe prolungare il suo rapporto con la Juventus in scadenza nel 2016. Dopo aver annunciato l'intenzione di non rinnovare giorni fa, ora l'Apache apre a un futuro ancora a Torino: "Ho già detto che non voglio rinnovare in questo momento, non è una cosa definitiva, ma per adesso non posso mentire alla gente, sarebbe inutile firmare per altri 4-5 anni e poi andare via prima. E' un'idea, ma non significa che non possa cambiare".

Carlos Tevez sfoglia la margherita e ha quasi un anno e mezzo per decidere il suo futuro. Senza dubbio le parole di ieri dopo il successo contro il Verona fanno ben sperare i tifosi bianconeri ormai rassegnati a vederlo partire nell'estate del 2016.



Carlitos sarà chiamato a scegliere tra carriera (Juve) e cuore (Boca Juniors). In Argentina sono abbastanza sicuri del fatto che l'Apache chiuderà la carriera nelle fila degli Xeneizes, la squadra per la quale fa il tifo sin da bambino.



"Lo vuole lui, lo vogliono i suoi figli e la sua famiglia – ha detto il presidente del club argentino Daniel Angelici alla Gazzetta dello Sport – per passare comodamente gli ultimi 3 anni della sua carriera. Carlitos per noi non è un nostro ex giocatore, è un idolo".



Il numero 1 argentino ha poi rivelato un retroscena: "Con Andrea Agnelli ci siamo visti a dicembre e abbiamo chiacchierato anche di Tevez: noi non abbiamo le risorse economiche ne per il suo cartellino ne per il suo ingaggio, l'unico modo per ottenerlo è che lui voglia davvero venire da noi".