Juventus, si ferma Khedira: finale di Coppa Italia a rischio

Cattive notizie per la Juventus in vista della finale di Coppa Italia. Sami Khedira si è fermato per una lesione di primo grado al soleo della gamba sinistra: i medici juventini terranno monitorato il giocatore che salterà le ultime due partite di campionato mentre per la sfida contro il Milan del 21 maggio tutto dipenderà dal decorso dell'infortunio. Allenamento in gruppo per Chiellini e Neto, più vicini al rientro.