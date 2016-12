1 agosto 2015 Juventus, si ferma anche Khedira: terzo ko muscolare Il tedesco non potrà recuperare per la Supercoppa contro la Lazio

La Juventus perde un altro pezzo importante. Dopo gli infortuni di Barzagli e Chiellini, i bianconeri incassano un'altra tegola. Per un guaio muscolare, Khedira è infatti uscito dal campo nell'amichevole contro l'Olympique Marsiglia e sicuramente non sarà disponibile per la Supercoppa a Shanghai contro la Lazio. Per Allegri è il terzo ko dall'inizio della preparazione: "Perso un giocatore importante per la Supercoppa".

A Marsiglia la sconfitta non è la notizia peggiore. La Juve, infatti, esce dal campo a testa bassa non solo per il risultato negativo, ma anche per l'ennesimo infortunio che rischia di influire pesantemente sull'avvio della stagione. A partire dalla Supercoppa con la Lazio. Ai forfait di Barzagli e Chiellini, si aggiunge infatti anche quello di Khedira.



L'infortunio del tedesco è ancora tutto da valutare. Ma dalle immagini l'impressione è che non sarà una cosa breve. Quasi certamente si tratta di un pesante infortunio muscolare. Che, nella migliore delle ipotesi, tradotto vuol dire 20-30 giorni di stop. Una brutta tegola per Allegri, che ora a Shanghai avrà gli uomini contati in difesa e non potrà testare il "sostituto" di Pirlo. La stagione non è ancora iniziata, ma l'avvio della Juve, dopo le rivoluzioni del mercato, rischia di essere già in salita.