Juventus-Roma: Tevez contro Totti, sfida da tutto esaurito

17:44 - Lo Stadium è pronto per ospitare il meglio del calcio italiano: Juventus e Roma, prima della pausa per le Nazionali, si giocano il primo posto in classifica. Sarà solo l'antipasto di una sfida destinata a durare per tutta la stagione, ma ha già un peso specifico notevole: i bianconeri in casa sono reduci da 21 vittorie di fila e in questo campionato non hanno subito gol. La Roma ha convinto di più in Europa. Tevez e Totti i protagonisti più attesi.

ORE 17:45 - MAROTTA: LA JUVE, PIRLO E ITURBE

"Pirlo in campo significa il ritorno di un grande campione, per la prima volta a completa disposizione del nostro allenatore". Le parole dell'ad bianconero, Beppe Marotta. "Iturbe in campo nella Roma? Bene, Iturbe è stato un giocatore che in estate noi avremmo voluto in bianconero".

ORE 17:30 - SABATINI: "PIRLO IN CAMPO, CHE SORPRESA"

"Non ce l'aspettavamo Pirlo in campo dal primo minuto. La scelta di Allegri ci ha sorpreso. Siamo un po' preoccupati".

ORE 16:50 - PIRLO IN CAMPO. CHE SCELTA!

Vidal in panchina e Pirlo in campo. Ecco la clamorosa novità Juventus.

ORE 16:45 - SQUADRE ALO STADIUM

La Roma è arrivata allo Stadium e i giocatori sono già scesi in campo per il riscaldamento. Anche la Juventus ha raggiunto gli spogliatoi.

ORE 16:25 - ROTTI GLI INDUGI, GIOCA ITURBE

Le ultimissime, in attesa della lista ufficiale: gioca Iturbe, non Florenzi. E in difesa, spazio a Holebas al posto di Cole.

ORE 16:05 - GARCIA FRA ITURBE E FLORENZI

Meglio Florenzi o Iturbe? Rudi Garcia pare abbia un solo dubbio sulla formazione. Florenzi candidato titolare fino alla vigilia potrebbe lasciare il posto a Iturbe.

ORE 16:00 - SQUADRE IN PARTENZA E SU PIRLO...

Come da programma, Juventus e Roma stanno lasciando le sedi dei rispettivi ritiri per andare allo Juventus Stadium. E circolano voci e smentite su possibili cambi di formazione, rispetto alle previsioni. Una parla addirittura di Pirlo in campo dall'inizio al posto di Vidal. Tentazione di Max Allegri.

ORE 15:40 - IL SOLE SPUNTA SU TORINO

Mattinata con qualche nuvola, poi su Torino è spuntato il sole. Si giocherà con le migliori condizioni atmosferiche.

ORE 15:15 - IL POMERIGGIO JUVENTINO...

Pranzo a mezzogiorno (quasi) in punto, dopo il risveglio muscolare, la colazione e, chi ha voluto, altro lavoro in palestra. La partenza per lo stadio per il pullman della Juventus è prevista alle 16.

ORE 15:15 - ...E QUELLO GIALLOROSSO

Il risveglio muscolare per Garcia è un esercizio facoltativo, chi ha voluto l'ha fatto in palestra, mentre il pranzo è stato preceduto da una riunione tecnica nell'hotel zona-Lingotto che ospita i giallorossi. Come per la Juventus, alle 16 è fissata la partenza del pullman per lo stadio.

ORE 15:00 - PALLOTTA: "PER NOI UNA GRANDE OCCASIONE"

E' il debutto di James Pallotta allo Juventus Stadium. "Sarà uan bella partita -dice il presidente-. Per noi è una grande occasione. I giocatori sono pronti. Non ho ancora incontrato Andrea Agnelli, ci vedremo allo stadio".





FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Marchisio, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez, Llorente. A disp.: Storari, Rubinho, Ogbonna, Evra, Padoin, Pepe, Mattiello, Vidal, Pereyra, Coman, Giovinco, Morata. All.: Allegri

ROMA (4-3-3): Skorupski; Maicon, Yanga Mbiwa, Manolas, Holebas; Pjanic, Keita, Nainggolan; Iturbe, Totti, Gervinho. A disp.: Lobont, Marchegiani, Somma, Calabresi, Torosidis, Cole, Emanuelson, Paredes, Uçan, Ljajic, Sanabria, Florenzi, Destro. All. : Garcia

ARBITRO: Rocchi