Juventus-Roma affidata a Rocchi 

13:00 - Sarà Gianluca Rocchi l'arbitro di Juventus-Roma, domenica alle 18 alla Juventus Stadium. Decisione che era nell'aria, per non dire scontata, dopo la scelta di Rizzoli per il primo big-match della stagione, Milan-Juventus. Qualche perplessità dopo la deludente prestazione di Rocchi in Arsenal-Galatasary, ma la decisione dei vertici arbitrali non è mutata. Rocchi, dopo Rizzoli, è considerato dall'Uefa il secondo miglior arbitro italiano. Per Rocccgi è la quinta sfida Juve-Roma della carriera.

Queste le designazioni della sesta giornata

Sabato 4 ottobre

H. Verona-Cagliari: Giacomelli

Milan-Chievo: Mazzoleni

Domenica 5 ottobre

Empoli-Palermo: Rizzoli

Fiorentina-Inter: Tagliavento

Juventus-Roma: Rocchi

Lazio-Sassuolo: Tommasi

Napoli-Torino: Massa

Parma-Genoa: Doveri

Sampdoria-Atalanta: Irrati

Udinese-Cesena: Mariani