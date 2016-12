Juventus-Roma 1-0: Dybala affossa i giallorossi

LA PARTITAHiguain batte un colpo, Dybala risponde. Potrebbe essere questo il ritornello delle prossime - e ultime - diciassette giornate di campionato. Un motivetto da scudetto che, guardando a prestazioni e risultati, dovrebbe essersi ridotto a una corsa a due. Solo la matematica e l'imprevedibilità del calcio lasciano aperto qualche spiraglio a finali alternativi, ma la sensazione è che assisteremo a una volata lunga quasi un girone. Contro una Roma ben disposta in campo per fare una partita difensiva, la Juventus ha saputo raccogliere l'undicesima vittoria consecutiva in campionato mettendo fine alle velleità giallorosse, ora a -10 in classifica dai bianconeri e -12 dal Napoli capolista. Un successo della pazienza, firmato ancora una volta Dybala, in una serata complicata. Segnali.



Sì perché fino a un quarto d'ora dalla fine Spalletti aveva trovato il modo di limitare lo strapotere juventino disegnando sul campo una squadra attenta e coperta. Quasi nulla in attacco, ma solida in difesa con grande intensità in mezzo al campo e pressione continua - come Nainggolan su Marchisio - sugli uomini chiave bianconeri. Con una fase difensiva a cinque mascherata nelle dichiarazioni da difesa a tre, De Rossi ha saputo fare il guardiano delle palle alte tra i due centrali difensivi e gli esterni, Digne e Florenzi, hanno limitato al massimo le sfuriate di Evra e Lichtsteiner (poi Cuadrado), limitando al minimo la pericolosità di Dybala e compagni, bravi a farsi trovare tra le linee ma non altrettanto a trovare la scoccata giusta. La coperta della Roma, però, è stata corta fin dall'inizio trasformando la serata di Buffon in qualcosa di più di una semplice gita tra amici allo Stadium.



La svolta è arrivata nell'ultima parte di gara, quasi un'abitudine per la Roma dell'ultimo periodo ma in negativo. La sveglia l'ha data a suo modo Pogba, protagonista in entrambe le occasioni pericolose del match. Al 70' scambiando con Mandzukic ed Evra impegnando Szczesny nell'unico intervento complicato di serata, e al 77' spaccando in due la difesa di Spalletti e consegnando a Dybala un pallone che la "Joya" bianconera ha saputo trasformare nell'ennesimo gioiello stagionale con un diagonale perfetto e vincente. Un mancino da tre punti, da undicesima vittoria consecutiva in campionato a una soltanto dal record di Conte. Per tutto il resto c'è probabilmente solo una cosa da fare: segnare con un cerchio rosso il 13 febbraio 2016, Juventus-Napoli. Alla bellezza del calcio il compito di smentire tutti.