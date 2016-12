Juventus, Rihanna risponde a Marchisio

Non si è fatta attendere la risposta di Rihanna al messaggio, con tanto di maglia autografata, di Marchisio. Il centrocampista che non ha potuto assistere al concerto torinese della cantante l'aveva omaggiata con la sua maglietta. La risposta della popstar delle Barbados è arrivata dal profilo Instagram della Juventus con la maglia addosso: "Come mi sta il blu?". Una tifosa davvero speciale per la Juventus.