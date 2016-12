Juventus, record su record per il quinto scudetto di fila

Tanti record in una sola stagione non si erano mai visti per una squadra vicina al suo quinto scudetto di fila. Un traguardo che in pochi riescono a centrare. Prima i numeri della Juventus, che sono impressionanti. Ed è un eufemismo: nelle ultime 18 gare i bianconeri hanno totalizzato 52 punti dei 54 disponibili. Tutte vinte (17) e un solo pareggio, quello contro il Bologna (0-0). Nel 2016 la capolista ha ottenuto 31 punti: nessuna come lei. Questo giusto per chiarire di cosa si stia parlando. Di una squadra che non si ferma, che non concede nulla al Napoli, sempre distante 3 lunghezze. Poi, le certezze: i suoi giocatori. Buffon non prende un gol da una vita ed è arrivato a quota 836' di imbattibilità: il terzo di sempre dopo Rossi (Milan 1993-94: 929') e Zoff (Juventus 1972-73: 903'), ma il migliore in assoluto nell'era dei 3 punti. Barzagli è tornato al gol dopo quasi 4 anni e l'ultima volta era stato proprio contro l'Atalanta. Lemina ha davanti tanti di quei mostri sacri, che deve essere bravo a ritagliarsi il suo spazio e a Bergamo c'è riuscito segnando un bel col e ricevendo i complimenti da Massimiliano Allegri. Mandzukic ancora non na segnato in questo 2016, ma non smette di correre e giocare e addirittura tornare in difesa percorrendo 70 metri di campo. Cose mai viste. E se le abbiamo viste, allora le abbiamo dimenticate.



E poi c'è lui: Allegri. Si dice lo cerchi mezza Europa: dal Chelsea (ci sarà Antonio Conte, così pare) al Manchester United (ecco José Mourinho), passando per il Real Madrid. Pare grazie a un consiglio di Adriano Galliani a Florentino Perez. Ma i fatti ora dicono che il toscano è e rimane il tecnico della Juventus, che insegue il quinto tricolore di fila e sogna il colpaccio a Monaco di Baviera contro gli altri extratterestri d'Europa, il Bayern Monaco di Pep Guardiola. Mantenere la stessa compatezza anche in Europa, lì dove il gioco si fa duro e il calcio è sempre calcio, potrebbe essere la chieva di volta per la Juventus. Nel frattempo, su suolo italico, continua a stupire. E se segna anche Barzagli, quello preso in giro dai compagni perché non ne butta dentro una, allora si può continuare a strabiliare tutti.